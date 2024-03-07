ВСУ вытеснили российских оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки.

Об этом пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке со ссылкой на видеозаписи с места боев. Ранее он сообщал, что ВСУ тяжело держат оборону на линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое к западу от Авдеевки.

Теперь, по данным Репке, украинские защитники смогли выбить россиян обратно из Тоненького.

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"Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО", — пишет Рёпке.