Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные вернули под полный контроль город на Луганщине - Счастье, а также Мариуполь. Также им удалось остановить противника в Черниговской области.
При этом продолжаются тяжелые бои в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери.
"Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация в Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору", - говорится в заявлении ВСУ.
Напомним, ранее пресс-служба ВСУ заявила о том, что украинские военные отбили Счастье.