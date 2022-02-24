Украинские войска вернули под полный контроль не только Счастье, но и Мариуполь.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные вернули под полный контроль город на Луганщине - Счастье, а также Мариуполь. Также им удалось остановить противника в Черниговской области.

При этом продолжаются тяжелые бои в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери.

"Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация в Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору", - говорится в заявлении ВСУ.

Напомним, ранее пресс-служба ВСУ заявила о том, что украинские военные отбили Счастье.

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