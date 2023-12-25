Наши воины истощают врага по всей линии фронта и наносят ему потери.

За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

В то же время на Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты пытались прорваться в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши войска отбили 3 атаки противника возле Работиного и южнее Гуляйполя Запорожской области.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают расширение плацдарма, тогда как враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Захватчики совершили 23 безуспешных штурмовых действия, получили достойный отпор и отступили.

"Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 24 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 760 российских оккупантов на фронте. Общие потери РФ в войне против Украины выросли до 353 950 солдат.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов. Также наши силы ПВО уничтожили еще два российских истребителя.

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