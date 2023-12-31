Украина смогла обесценить 90% личного состава строевых частей РФ.

Российская армия в этом году не достигла на фронте в Украине запланированных стратегических перспектив.

"Враг не продвинулся ни на одном из активных направлений, которые планировал захватить. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях. Россия планировала поставить Украине жесткие условия по так называемому перемирию, после чего сформировать новую агрессивную политику. Но ВСУ сорвали вражеские стратегические планы, это основное достижение", - рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

Маломуж со ссылкой на наших и иностранных аналитиков отмечает, что с начала войны мы фактически обесценили 90% личного состава строевых частей РФ.

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"ВСУ подорвали чрезвычайно мощную армию. Разговоры о том, что россияне имеют силы, которые будут эффективно действовать вплоть до Киева, - стали мифом в 2023 году. Украинские войска охватили все сектора фронта и держат мощно позиции, это чрезвычайно тяжелая модель действий. На других направлениях ВСУ проводят мощные контратаки, например на Запорожском направлении и возле Бахмута. Также удалось сорвать врага в конкретных секторах: Авдеевка, Сватово, Кременная, Купянск, где он предусматривал наступательные операции на Харьков", - сказал генерал.

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо".

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россияне хотели бы еще этой зимой, особенно на востоке, достичь определенных территориальных достижений, хотели бы продвинуться. Согласно его прогнозу, к весне на линии фронта российские оккупанты особенно сосредоточатся в атаках на востоке Украины и к этому "добавится юг".

Западные аналитики рассказали о сценарии войны в Украине в 2024 году. Перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными.

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