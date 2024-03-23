Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

Украинские силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, по сообщению Генерального штаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС противника", - говорится также в сообщении.

В то же время, как отмечают в Генштабе, враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

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Новости войны - ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения, из них более половины было сосредоточено на одном направлении.

Так, на Новопавловском направлении враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное.

Также на Бахмутском направлении отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. А на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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