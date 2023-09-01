По словам представителя разведки, Украина предпочитает современность, технологичность и высокую точность.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона завил, что Украина сейчас тестирует различное дальнобойное и высокоточное оружие. Причем речь идет не только о той, о которой ранее говорили президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Юсова, существует значительное различие между подходами Украины и РФ к применению оружия. Так, наша армия предпочитает современность, технологичность и высокую точность.

"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. Поэтому, да, высокоточное, высокоэффективное [оружие]", - добавил представитель ГУР.

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Он отметил, что Украина также тестирует и другие виды оружия, которые являются высокоточными и эффективными.

"Результаты использования упомянутого оружия и других, которые сейчас используются, обнадеживающие и положительные. Можно сказать, что исследования продолжаются", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР также ответил на вопрос о том, на какие расстояния способно дотянуться новое украинское дальнобойное оружие.

"Давайте не будем упрощать задачи для Главного управления разведки Генерального штаба Вооруженных Сил России, пусть они сами разбираются с этими деталями. В любом случае, это содержит комбинирование различных методов, сил и средств. Предполагать, что если заявлена дальность в 700 километров, то они будут прятаться на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований", - подытожил он.

Украинское оружие - последние новости

Недавно Зеленский заявил, что Украина успешно применила дальнобойное вооружение собственного производства. Следовательно, украинским военным удалось поразить цель на расстоянии 700 километров.

Секретарь СНБО показал фрагмент испытаний ракетного оружия украинского производства.

Также Украина создала турели с дистанционным управлением "Сабля" и наземные платформы "Рысь". Они помогают военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в "смертельное" оружие против врага.

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