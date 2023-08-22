В Институте изучения войны указали, что россияне отступили с некоторых своих позиций.

Украинские военные имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 и 21 августа, видно, что украинские силы достигли центральной части Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российской обороны южнее Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова)", - говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны.

При этом эксперты напомнили, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об успехах украинских сил на направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от Работино. В то же время указано, что боевые действия в населенном пункте продолжаются.

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В свою очередь один из кремлевских военных блогеров отметил, что украинские силы захватили некоторые позиции в части передовых рубежей российской обороны после интенсивных атак на рубеже Работино-Вербовое - 21 км к юго-востоку от Орехова. Некоторые российские источники сообщали, что российские войска отступили с некоторых позиций возле Вербового в рамках гибкой обороны, вероятно, в ответ на наступление украинских войск южнее Малой Токмачки.

Также в ISW считают, что украинские атаки в районе Работино имеют тактическое значение, поскольку украинское наступление в этом районе может позволить Силам обороны Украины начать действовать мимо самых плотных российских минных полей. Настойчивое продвижение Украины в районе Работино также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал, чтобы удерживать позиции вокруг населенного пункта.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

18 августа военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что российские оккупанты не смогут удержать Работино в Запорожской области. По его словам, украинские военные держат под огневым контролем населенный пункт, поэтому ситуация для россиян тяжелая.

21 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны добились успехов в продвижении в направлении села Работино и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

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