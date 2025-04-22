По словам эксперта, временное перемирие не означало бы заморозку конфликта.

Уже длительное время на международном уровне обсуждаются пути к установлению перемирия между Украиной и Россией. Пока не удалось добиться значительного прогресса в этом вопросе, но даже временное перемирие могло бы быть выгодным Украине. Такое мнение высказал капитан ВСУ, доцент кафедры военной политологии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Назар Крицкалюк в комментарии "Телеграфу".

Он отметил, что временное перемирие не является заморозкой конфликта. По его словам, это потенциальный шанс на "передышку", которая позволила бы украинским войскам укрепить позиции, решить логистические задачи и оценить истинные намерения России.

Крицкалюк в разговоре с журналистами заявил, что даже краткосрочное перемирие станет своеобразным тестом для россиян, а также для мирового сообщества. Он подчеркнул, что такая "пауза" позволит увидеть реакцию партнеров при нарушении договоренностей со стороны Москвы.

Видео дня

Кроме того, эксперт заверил, что вопрос доверия к России остается критическим. Он напомнил о событиях 2015 года и недавнем "пасхальном перемирии", которое РФ неоднократно нарушала.

Крицкалюк считает, что в этой ситуации для Украины важнее всего выработать действенный механизм международного контроля и не уступать собственной позиции под давлением союзников. Также он добавил, что Украине нужно сотрудничать с Саудовской Аравией, которая может повлиять на Россию из-за нефтяного рынка.

Капитан ВСУ резюмировал, что временное перемирие может стать началом более широкого мирного процесса. Тем не менее есть и вероятность того, что это превратится в очередную паузу перед новой эскалацией. По его словам, в любом случае нужно задействовать Саудовскую Аравию в качестве посредника в будущих переговорах.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее в Reuters обратили внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны предложил провести прямые переговоры с Украиной. Хотя президент Украины Владимир Зеленский не ответил на инициативу Путина, он подчеркнул, что Киев "готов к любому разговору" о прекращении огня.

Кроме того, стало известно, кто представит Украину на предстоящих переговорах в Лондоне. В частности, в состав делегации войдет руководитель ОП Андрей Ермак.

Вас также могут заинтересовать новости: