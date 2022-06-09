Пока информации о погибших и пострадавших нет.

Вражеская ракета ночью попала в многоэтажку в Новоград-Волынском на Житомирщине.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Около часа ночи 9 июня российской ракетой была повреждена многоэтажное здание в Новоград-Волынском",- сообщил он и призвал не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

По словам Бунечко, пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 мая российские войска ударили ракетами по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки погиб минимум один человек.

А в ВСУ сообщали, что украинские военные уничтожили в небе над Житомирской областью четыре вражеские ракеты.

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