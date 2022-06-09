По предварительным данным, во время обстрела 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы.

Поздно вечером во вторник, 7 июня, российские войска ударили ракетой по торговому центру в Харькове.

Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, в результате вражеского обстрела около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки в Новобаварском районе города.

Как отмечается, общая площадь пожаров составила около 500 кв. м. Частичные повреждения получило здание школы.

"По предварительным данным, 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется", - сообщили в ведомстве.

Всего за сутки с 8 по 9 июня пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском районе Харькова, а также в нескольких районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

Как сообщал УНИАН, вероятно, в торговый центр попала ракета, выпущенная из "Искандера" в Белгороде. В результате попадания ракеты обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали.

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