С Черного моря враг осуществил пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.

Враг продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на востоке Украины и в северной части Киевской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Черного моря враг осуществил пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит с территории Беларуси и временно оккупированной территории Крыма. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35-й общевойсковой армии Восточного ВО, что могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место пребывания десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщины.

Также отмечается, что враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южного и Одессы, по аэродрому "Озерное", по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонительных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.

На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожен катер и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группой инженерных заграждений Военно-Морских сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.

Группировка Воздушных сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты - 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки - 102 ед., ББМ - 536 ед., пушки – 15 ед., ЗРК БУК - 1 ед.