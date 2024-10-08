Также оккупанты продвинулись в Максимильяновке.

Российские оккупанты захватили еще два населенных пункта на востоке страны. Враг оккупировал Желанное Первое и Стельмаховку в Луганской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также противник продвинулся в Максимильяновке в Донецкой области.

Известно, что село Желанное Первое относится к Марьинской городской громаде Покровского района Донецкой области. Стельмаховка находится в Луганской области (Коломийчиская сельская громада Сватовского района).

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Село Максимановка принадлежит Марьинской городской громаде Покровского района Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко заявил, что из Вугладара не удалось вывезти всех раненых украинских защитников. По его словам, часть раненых удалось вывезти средствами медицинских подразделений.

В то же время военный обозреватель Денис Попович заявил, что Курахово может оказаться под угрозой окружения. По его словам, если противник будет иметь успех на Угледарском направлении, то Курахово может оказаться под угрозой окружения.

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