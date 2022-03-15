Ранее сообщалось о гибели двух человек и госпитализации еще одного.

В результате обстрела российскими оккупантами многоэтажки в Святошинском районе Киева по предварительным данным, погибли не менее четырех человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Спасатели до сих пор тушат огонь, с раннего утра. По предварительным данным, погибли четыре человека", - отметил мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпасов в два многоэтажных жилых дома в Святошинском районе Киева, еще один попал в частный дом на Осокорках, также пострадала многоэтажка в Подольском районе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов погибло два человека, еще один госпитализирован.