Похоже, сейчас РФ сделала ставку на "шахеды", отметил Иван Киричевский.

Пауза в ракетных ударах России может затянуться еще на несколько месяцев или же только на несколько недель. Россияне способны возобновить атаки без привязки ко времени года и климатическому сезону, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Похоже, сейчас РФ сделала ставку именно на "шахеды" как массовый и "допороговый" инструмент истощения нашей оборонной и критической инфраструктуры, в частности, системы ПВО. А, впрочем, когда россияне решат, что они уже достигли достаточной степени истощения нашей инфраструктуры с помощью дронов, тогда они могут и пойти на кампанию ударов дальнобойными крылатыми ракетами, чтобы в сжатый срок получить стратегический результат с влиянием на весь дальнейший ход войны", - отметил он.

Вместе с тем эксперт напомнил, что россияне первыми прочитали диссертацию майора ВВС США Томаса Гриффита об историческом опыте ударов по энергетике, где прямо было прописано, что целенаправленные бомбардировки все равно не приводят к росту антиправительственных и антивоенных настроений. И они могли учесть свои ошибки и больше не делать вещей, которые способствуют усилению нашей резистентности, не исключает Киричевский.

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"Я не утверждаю, что россияне больше не будут бить по электростанциям. Скорее, наоборот. Если подумать логично, то военно-промышленный комплекс, по мере развертывания, становится очень энергоемким", - добавил эксперт.

Напомним, как заявлял представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, россияне сегодня производят дальнобойные ракеты в большем количестве, однако вернуться к запасам, которые были у них по состоянию на 24 февраля 2022 года, РФ не удается:

"Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России. Производство увеличилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Но вернуться к запасам, которые у них были по состоянию на 24 февраля, они не могут. В том числе и из-за того, что в прошлом году Суровикин истощил ракетный потенциал России. Сейчас они его восстанавливают".

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