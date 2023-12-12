Похоже, сейчас РФ сделала ставку именно на "Шахеды" как массовый и "допороговый" инструмент истощения нашей оборонной и критической инфраструктуры, в частности, системы ПВО.

А, впрочем, когда россияне решат, что они уже достигли достаточной степени истощения нашей инфраструктуры с помощью дронов, тогда они могут и пойти на кампанию ударов дальнобойными крылатыми ракетами, чтобы в сжатый срок получить стратегический результат с влиянием на весь дальнейший ход войны.

На то крылатые ракеты и являются стратегическим оружием, потому что предназначены для применения в ограниченном количестве случаев, которые действительно могут дать стратегический эффект.

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Но когда же может наступить тот период, когда рашисты решат "пора"? Вопрос хороший, потому что это может занять и несколько месяцев, и несколько недель. Без привязки к времени года и климатическому сезону.

"Шахеды" можно охарактеризовать как массовое и "допороговое" оружие

"Шахеды" можно характеризовать как массовое и "допороговое" оружие, потому что россиянам на такие дроны не надо ставить бортовые компьютеры, соответственно, надо меньше электроники. А практика показывает, что какое импровизированное средство-"шахедобойку" не придумай, оно все равно будет обходиться дороже, чем заявленная стоимость в 50 тысяч долларов за один "летающий мопед".

А главное - когда прошлой зимой впервые прозвучала новость, что РФ может получить 2400 "Шахедов" за 2 года, это было предметом хтонического ужаса в широких массах. Теперь же, за сентябрь – начало декабря 2023 года, россияне выпустили ориентировочно 1500 "Шахедов", и это уже даже не является предметом обсуждения для СМИ.

Обычно стандартно ставится вопрос: "Так когда же массированные ракетные удары будут?".

А дальше стоит посчитать вот что: минимум 1500 средств воздушного нападения по тыловой инфраструктуре за чуть более 3 месяца – это вдвое больше нагрузки на противовоздушную оборону, чем в кампанию зимы 2022/23 годов, где за 6 месяцев россияне выпустили суммарно до 1500 "Шахедов" и ракет.

Отдельную проблему создают постоянные пуски россиянами ракет типа Х-59 с самолетов тактической авиации по объектам за линией фронта, минимум, один или несколько за сутки.

Сейчас "ВКС РФ" имеют ракеты преимущественно модификации Х-59МК2, и это достаточно мощное оружие

Сейчас "ВКС РФ" имеют ракеты преимущественно модификации Х-59МК2, и это достаточно мощное оружие: при относительно малой длине корпуса в 4,2 метра и геометрии для снижения радиолокационной заметности она обладает БЧ массой 310 кг и может бить на 280 километров. Словом, не намного менее мощнее, чем стратегические Х-101 и "Калибр", а сбивать сложнее.

И это несмотря на то, что россияне в отдельные дни вышли на цифру в более 100 сброшенных крылатых бомб с модулями УМПК за сутки, как инструмента фронтовой авиации.

Похоже, все возможные ресурсы РФ сосредоточила именно на том, чтобы и дальше поддерживать на нужном уровне боеспособность своей группировки в +400 самолетов и вертолетов, задействованных для войны против Украины. Которая, по всем расчетам, должна была бы давно "посыпаться" в техническом плане.

Есть еще один специфический момент, который вряд ли кому-то понравится. Россияне первыми прочитали ту диссертацию майора ВВС США Томаса Гриффита об историческом опыте ударов по энергетике, где прямо было прописано, что целенаправленные бомбардировки все равно не приводят к росту антиправительственных и антивоенных настроений. Это у них сначала на ресурсах появилась выжимка из той диссертации, а потом она уже по нашим соцсетям пошла "гулять" в пасмурные дни конца ноября 2022 года.

Ну, вот и выглядит так, что ретроспективно россияне учли свои ошибки, и решили больше не делать вещей, которые способствуют усилению нашей резистентности.

Ведь, если вспомнить, в октябрь 2022 года мы тоже вступали с очень нездоровыми общественными настроениями. Например, на фоне стремительного успеха Харьковской офензивы почему-то в массы пошло заблуждение, что контрнаступление ВСУ на Херсонщине - это на самом деле все "понарошку". Причем подогревали такое мнение и те опиниен-мейкеры, которые сейчас рассказывают благодарной публике, что "в обществе нет запроса на победу". Но шок от прилетов ракет этот дурман потом вымел.

Я не утверждаю, что россияне больше не будут бить по электростанциям. Скорее наоборот. Если подумать логично, то военно-промышленный комплекс, по мере развертывания, становится очень энергоемким.

Столько систем ПВО, как нам реально нужно, все равно нет в цивилизованном мире

Столько систем ПВО, как нам реально нужно, все равно нет в цивилизованном мире. Из-за чего в боевых порядках до сих пор есть место даже старым-добрым С-125. Поэтому в определенный момент назреет вопрос, что т. н. "экономический фронт" надо не троллить, а реально разворачивать, чтобы все его сектора давали хоть какой-то реальный КПД для обороноспособности.

Есть хороший исторический пример: после легализации в 1942-1943 годах СССР использовал РПЦ в том числе для аккумулирования денег на фронт и Красную Армию. И этот пример ясно показывает нам, что в подобных случаях всегда есть место для здоровых и асимметричных решений.

Иван Киричевский, военный эксперт Defense Express