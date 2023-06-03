Ранее вышел материал Washington Post со ссылкой на данные американской разведки о том, что в конце мая украинская ПВО останется без ракет.

Россия за месяц выпустила по территории Украины 566 ракет и дронов. Военный эксперт Михаил Самусь объяснил активность оккупантов и рассказал, почему РФ прибегла к такому террору именно сейчас.

В эфире 1+1 он заявил, что на самом деле такое количество ракет - не очень большое за месяц, если оценивать промышленные способности России. Самусь говорит, что над ударами по Украине работают две страны - Россия и Иран, они используют "Шахеды" и ракеты.

"При этом ракет, если взять честно, немного: 10-15-20 штук за раз. То есть так они долго могут нас терроризировать. На самом деле эти действия имеют несколько целей", - говорит эксперт.

В этом контексте он упомянул статью Washington Post, в которой говорилось, что в конце мая украинская ПВО останется без ракет:

"Возможно, россияне в это поверили? Потому что эта публикация была со ссылкой на истоки в американской разведке. И россияне сделали все, чтобы проверить: "А может, закончатся?".

Но, продолжил Самусь, в материале речь шла о советских системах ПВО, а у нас сейчас работают западные.

Россия атакует Украину ракетами, несмотря на заявления об их дефиците

В Воздушных силах ВСУ заявляли, что россияне с сентября по февраль потратили более 800 баллистических ракет. В Генштабе заявляют, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ использовала по меньшей мере половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия.

Появилась информация, что Российская Федерация собирается поставить на конвейер новые ракеты Х-50, производство которых до сих пор считалось невозможным. Рабочее название этих ракет - "Орион".

В мае россияне совершили около 20 атак на Украину, запуская дроны-камикадзе и ракеты.

Первые два дня июня оккупанты запускали тоже ракеты по территории нашей страны: 1-го числа по столице выпустили 10 баллистических ракет, их сбили; 2-го - крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны Shahed-136/131.

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