Интенсивные бои сейчас идут в районе Часового Яра, Марьинки и Авдеевки, отметил глава Центра военно-правовых исследований.

Продолжается война в Украине, и россияне пока сузили зону своих наиболее активных действий и сосредоточены на трех направлениях.

Не стоит ожидать какого-то перелома в войне в апреле, таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. "В феврале The New York Times писал, что Россия наступает на пяти направлениях. Но сейчас эти пять направлений сузились. Наиболее интенсивные бои идут в районе Часового Яра, Ивановского, и это направления Марьинка и Авдеевка. На Лиманском направлении частично уменьшились атаки. И на Купянском тоже. На юге - Работино, Вербовое - интенсивность огня тоже уменьшилась, там есть наступательные действия, но они уменьшились", - отметил Мусиенко.

По его словам, враг концентрируется на определенных направлениях, которые для него являются важнейшими, и они стремятся развить там определенный тактический успех. "Особенно выйти на Угледар. И зайти в Часов Яр. Это то, что им бы очень хотелось, потому что там высоты. И очевидно, если они концентрируются на основных линиях, хотя с одной стороны это такая стратегия, что надо сконцентрировать силы, но с другой стороны это свидетельствует, что есть определенное истощение в российских подразделениях в результате чувствительных для них действий под Авдеевкой", - отметил эксперт.

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Мусиенко сказал, что наши Силы обороны сейчас хотя и в обороне, но в "активной", несмотря на дефицит боеприпасов. "Сегодня есть случаи вдоль линии фронта, когда наши силы даже сейчас, при нехватке оружия и боеприпасов, контратакуют и иногда вытесняют врага с огневых позиций, хотя это очень сложно, из определенных частей населенных пунктов. То есть сейчас оборона так же имеет характер активный. Конечно, если бы у нас было больше сил и средств, я имею в виду, в первую очередь, оружия и боеприпасов, то эта активная оборона имела бы еще лучшие последствия", - сказал он.

Но Мусиенко не считает, что следует ожидать какого-то серьезного перелома в ситуации на фронте в апреле - именно в этот период украинская разведка прогнозирует истощение наступательных действий врага.

"Я бы не ждал в апреле какого-то существенного перелома, потому что его просто невозможно достичь в текущих условиях. Если все пойдет по лучшему сценарию, и мы успеем (до апреля, - Ред.) получить больше артиллерии, это позволит нам еще лучше укрепить нашу линию обороны и с оборонительных позиций наносить поражение по врагу, продолжать его изматывать и обессиливать. И самое важное - не дать им перегруппировать свои ближние тылы и готовиться к новым наступательным действиям, оживлять эти активные действия. А если бы к лету мы получили еще самолеты с ракетами, то это дало бы нам возможность еще больше истощать их и говорить о каких-то возможных наступательных локальных действиях. Не стоит ждать, что апрель - это большой перелом", - сказал Мусиенко.

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4 марта - это 740 сутки с начала полномасштабного вторжения россиян на нашу землю.

Как сообщал УНИАН, после входа в Авдеевку россияне определили для себя пять направлений для прорыва, писало 19 февраля издание The New York Times. Отмечалось, что российское наступление разделилось на пять основных направлений, охватывающих города и поселки на большей части фронта на востоке и юге Украины: Авдеевское, Марьинское, Работинское, Кременское и Бахмутское.

Издание указывало, что россияне хотят вернуть ранее утраченные территории во время контрнаступлений ВСУ в 2022 и 2023 годах. Отмечалось при этом, что в ВСУ по всей линии фронта длиной 1000 км не хватает боеприпасов без восстановления американской военной помощи, трудно пополнить собственные истощенные силы после двух лет жестоких боев.

В конце января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнут наступательные действия российских оккупантов. Он прогнозирует, что российское наступление иссякнет до ранней весны.

Украина не проводила крупных наступательных операций против российских оккупантов после завершения своего летнего контрнаступления. Сейчас украинские защитники перешли к активной обороне и возводят большие укрепления в тылу.

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