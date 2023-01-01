Ранее сообщалось о возникающем дефиците некоторых типов ракет в РФ.

Иссякающие запасы ракет не заставят Россию прекратить обстрелы Украины.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что РФ может применять разные тактики ракетных атак, передает 24 канал.

"К сожалению, на сегодняшний день не видно признаков того, что ракетные атаки прекратятся. Более того, тенденция последней недели может продолжаться в будущем", - считает эксперт.

По мнению Мусиенко, Россия может накапливать около 100-120 ракет и наносить удары в две фазы в течение одной недели, или же россияне могут сохранить предыдущую тактику и обстреливать Украину раз в 1-2 недели.

Дефицит ракет в России - что сообщалось

Как писал УНИАН, в России возник дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет "Калибр". Это произошло из-за влияния экономических санкций против РФ, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий:

"То, что они сейчас производят, это остатки тех комплектующих, которые были на складах РФ. Кроме того, украинской разведкой проводятся мероприятия, чтобы не допустить наращивания производства любого вооружения на территории РФ".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы произвести необходимое количество крылатых ракет.