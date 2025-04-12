Военный отметил, что главное заключается в том, чтобы раскрыть планы и нынешнюю стратегию россиян.

В Сумской области постоянно происходят попытки вражеских ДРГ прорвать украинскую границу. Также эта область находится под постоянными ударами россиян.

Об этом сказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин. "По поводу Сумщины - не понимаю панических настроений. Попытки прорвать границу, работа вражеских ДРГ происходит там постоянно. Обстреливают область постоянно", - подчеркнул он.

Жорин пояснил, что на сегодняшний день кардинальных изменений, или существенных успехов РФ на этом направлении не имеет, поскольку украинская армия давно научилась противодействовать врагу в таких условиях.

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Военный отметил, что другой вопрос - это планы и нынешняя стратегия россиян. "Они пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто надо быть готовыми к различным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", - сказал Жорин.

Ситуация в Сумской области

7 апреля соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула предположил, что оккупанты пытаются закрепиться на Сумщине. Он пояснил, что россияне продолжают штурмовать Басовку - самое большое село на границе. По его словам, в этом селе есть определенные укрытия, поэтому существует угроза того, что враг может использовать село как опорный пункт для дальнейших штурмов в направлении Юнаковки.

6 апреля российское минобороны заявило о захвате Басовки, но в Государственной пограничной службе Украины эту информацию опровергли.

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