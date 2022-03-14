По словам президента, сейчас идет видеовстреча делегаций, все ждут новостей.

Украинцам нужен мир с гарантиями безопасности для нашего государства и людей.

Об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины "держатся мужественно и креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервов. Где еще искать помощь. Помощь себе, помощь оккупанту. Это жалко".

Зеленский подчеркнул, что мы не имеем права расслабиться, потому что Россия готовилась к войне десятки лет, накапливая значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей и ради уничтожения Украины, Европы.

"Поэтому нужно держаться нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честного мира. С гарантиями безопасности для нашего государства, для наших людей. И чтобы положить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня уже началась видеовстреча делегаций. "Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим", - сказал Зеленский.

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