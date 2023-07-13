Пока что они в основном используют для обстрелов иранские дроны.

Сегодняшняя очередная ночная атака иранскими дронами-камикадзе может говорить о том, что россияне перешли в режим накопления ракет, количество которых существенно уменьшилось. Потом эти накопленные запасы они могут начать использовать для повторных обстрелов энергетической инфраструктуры зимой, о чём в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, ночной обстрел был достаточно ожидаемым, поскольку оккупанты в последнее время через день или два-три дня отправляют в Украину волнами "шахеды".

"Ракеты пока копят. Скорее всего, включен режим накопления ракет, восстановления запасов, так как они почти по всем видам зашли в неприкосновенный запас. Восстанавливают. Чем больше они накопят летом, тем серьезнее будут готовиться к зимнему удару по нашей энергосистеме. Эти все ракеты подготовят за лето, а потом, скорее всего, будут применять. Надо готовиться к зимней атаке россиян", - сказал он.

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Также он отметил, что при обстрелах "шахедам" даже если их все сбивают, то они всё равно несут в себе опасность, потому украинцам во время таких атак нужно хотя бы соблюдать правило двух стен, а по возможности уходить в укрытие.

"Если боевая часть "шахеда" не подрывается в воздухе, то при ударе она детонирует. Даже сбитый "шахед" – это граната, авиабомба или ракета. Разрушить в воздухе "шахед" сложновато, сбить его можно, но сам заряд остаётся, потому он падает, как снаряд. Потому к этому нужно относиться не как к воздушной атаке, а ещё и как к артиллерийской атаке", - сказал он.

Ночная атака на Украину 13 июля - главное

В ночь на 13 июля российские оккупанты совершили очередную воздушную атаку по Украине, запустив 20 дронов Shahed с двух направлений (Приморско-Ахтарского и Курского), две крылатые ракеты "Калибр", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

Как заявили Воздушные силы ВСУ, все 20 беспилотников сбили, причём большая их часть летела на Киевскую область. Однако обломки сбитых дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы, в результате чего пострадало 4 человека, а ещё один погиб.

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