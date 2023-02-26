В прибрежной зоне на Херсонщине у оккупантов постоянные потери.

Силы обороны Украины работают над тем, чтобы оттеснить российских оккупантов от реки Днепр в Херсонской области. Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в настоящее время Днепр стал фактической линией фронта, и на некоторых участках здесь расстояние между украинскими и российскими позициями составляет около километра.

"Поэтому и обстрелы достаточно плотные, близкие и возможные. Мы работаем над тем, чтобы уничтожать их запасы, сосредоточения техники, чтобы им просто нечего было применять, чем обстреливать, и чтобы отодвинуть их", – заявила Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, поставки дальнобойного оружия от партнеров могли бы значительно помочь в реализации этой задачи. Но даже сейчас оккупантам очень некомфортно на левом берегу – украинские бойцы вынуждают россиян постоянно маневрировать, искать более спокойные места.

"Мы результативно работаем по их наблюдательным постам, которые они оставляют непосредственно на берегу, чтобы видеть, что готовят силы обороны. За минувшую ночь мы отработали результативно по блокпостам в районе Новой Каховки, там же накрыли блиндаж с личным составом и наблюдательный пост неподалеку. А еще уничтожали около 50 оккупантов, 30 из них 200-е, а 23 ранены", – рассказала Гуменюк

Война в Украине – текущая обстановка на фронте

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, украинские воины ежедневно уничтожают около 500 российских оккупантов на одном только Бахмутском направлении. Русские продолжают штурмовать город, несмотря на потери. Однако их наступление скорее "ползучее".

В последние недели оккупанты сильно снизили интенсивность ударов по тыловой инфраструктуре Украины. Это может свидетельствовать о попытке врага заставить украинцев расслабиться, а затем нанести удар, считают в Минобороны.

По данным Генштаба ВСУ на утро воскресенья, общие потери оккупантов с начала вторжения уже составили около 148 тысяч солдат. Также уничтожено огромное количество боевой техники.

Вас также могут заинтересовать новости: