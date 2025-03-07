Есть улучшение ситуации не только под Покровском, но и на Харьковщине и Курщине.

На фронте уже пройдена самая критическая ситуация, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV. По его словам, хоть легко не стало и не скоро будет, но пройден момент постоянного пребывания в обороне.

Дикий отметил, что оккупантов "жестко остановили" под Покровском. По его словам, враг, понимая, что Покровск им не взять, пытается перенести усилия на другие направления в расчете на то, что они где-то "продавят". "Мы не только остановили их под Покровском, мы начали там серию достаточно продуманных локальных, но очень правильных контрударов, которые иногда переходят к полному перехвату инициативы. В частности, сейчас ребята берут Торецк, который мы потеряли где-то три месяца назад. Напомню, что это впервые достаточно большой населенный пункт возвращаем за очень много времени. У нас давно не было освобожденных крупных городов", - добавил Дикий.

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По его словам, Силы обороны "стачивали" оккупационную армию и хоть она продолжала по инерции продвигаться, но с каждой неделей им это давалось все дороже и сложнее. "Каждую неделю они брали все меньше территорий, но несли все больше потерь. Продвижение россиян остановилось практически на всех направлениях, но главное что их удалось остановить на Покровском направлении, потому что именно сюда они бросили больше всего сил", - сказал Дикий.

По его словам, также Силы обороны перешли к контрударам на Харьковщине, где была очень тяжелая ситуация - два российских плацдарма на западном берегу реки Оскол были очень серьезной угрозой. "Теперь, похоже, у нас уже хватает сил для того, чтобы ими нормально заняться", - сказал он.

Эксперт отметил, что на Курщине наши военные также перешли к контрударам. По его словам, россияне на днях взяли под свой огневой контроль трассу на Суджу, а вчера Силы обороны Украины ударили но флангам этой вражеской группировки. "Теперь снова наша очередь ударить по их тылам и логистике. Вчера пошла очень успешная операция по таким ударам. Ударили во фланги той группировки РФ, которая так обнаглела, что решила подойти к границе Сумской области", - подчеркнул он.

Война в Украине: новости

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак на днях отмечал, что украинским военным удалось вернуться в отдельные районы Торецка.

Он отметил, что Торецк очень важен, потому что есть предпосылки, чтобы существенно обрезать группировку российских войск и зайти в их тылы и "сделать очень больно", но для этого нужна еще долгая работа.

По его словам, было остановлено российское наступление у Покровска, были даже контрнаступательные действия украинских военных.

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