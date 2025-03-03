Ступак отметил, что Торецк очень важен, потому что есть предпосылки, чтобы существенно обрезать группировку российских войск и зайти в их тылы.

Украинским военным удалось вернуться в отдельные районы Торецка. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Практически город был захвачен, но сейчас действительно есть не верифицированная информация, которая не отображена на карте DeepState, но наши военные говорят, что им удалось вернуться в отдельные районы Торецка. То есть пока речь не идет об освобождении города", - сказал Ступак.

По его словам, в этом есть и заслуга генерал-майора Михаила Драпатого. "Мы увидели остановку российского наступления возле Покровска, были даже контрнаступательные действия украинских военных - хоть там и было освобождение около 6 кв. км и кажется, что здесь не о чем говорить, но в ситуации, когда полтора года отступаем и у нас нет положительной динамики с фронта, то такие новости действительно вдохновляют", - сказал Ступак.

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Ступак отметил, что Торецк очень важен, потому что есть предпосылки, чтобы существенно обрезать группировки российских войск и зайти в их тылы и "сделать очень больно", но для этого нужна еще долгая работа.

Эксперт добавил, что в ноябре 2024 года враг захватил 700 кв. км украинской территории, в декабре - 470 кв. км, а уже в январе - 320 кв. км и в феврале - 190 кв. км. "Можно сделать предварительный вывод, что то большое российское наступление, которое длилось с октября 2023 года постепенно выдыхается. Но это пока надо воспринимать достаточно осторожно, потому что могут произойти неожиданности в виде дополнительных северокорейских военных или может быть усиление российской техники, которая находилась на ремонте и сотнями появится на поле боя и "все пойдет наперекосяк"", - сказал Ступак.

Война в Украине: новости

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских захватчиков на Покровск и перехватить инициативу.

Он сказал, что в пределах всего ОСГВ "Хортица", после того, как его возглавил генерал Драпатий, то он навел порядок, наладил взаимодействие, работу по одному плану, и конечно же, подтянул туда резервов, тогда произошел перелом ситуации в пользу Сил обороны Украины.

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