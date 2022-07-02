Ею самолет армии РФ атаковал Одесскую область со стороны Черного моря.

Россия, которая утром 1 июля совершила массированный ракетный обстрел курортного поселка в Одесской области, под вечер снова попыталась атаковать регион. Вражеские самолеты выпустили ракету, которую уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

По его словам, поздно вечером в пятницу подразделение ПВО уничтожило российскую тактическую управляемую ракету класса "воздух – поверхность" средней дальности Х-31.

"Одещина. Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал наш регион со стороны Черного моря", - написал чиновник.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания.

Подтверждена гибель 21 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Никаких военных объектов на данной территории нет.

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