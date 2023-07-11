Он ожидает постепенного прогресса операции ВСУ.

Бывший глава Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит назвал наступление Вооруженных Сил Украины "очень обдуманным и точным". Он отметил, что наступление именно такое, каким он его ожидал увидеть как военный профессионал.

"Он очень обдуманный, очень точный, осторожный в отношении жизней ваших солдат и военных возможностей. Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро", — сказал Карлтон-Смит в интервью LIGA.net.

Экс-глава Генштаба Британии ожидает постоянного постепенного прогресса ВСУ, частями.

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"Очень целенаправленная работа, которая займет определенное время. Это не то, что завершится решающим образом. Я не думаю, что это обязательно произойдет этим летом. Но это создаст условия для битвы осенью", — добавил генерал.

Он пояснил, что сначала необходимо создать условия для момента, когда Украина решит использовать свои стратегические резервы.

"Я не удивлюсь, если генерал Залужный еще не определился с тем, когда наступит оптимальный момент по времени и месту для развертывания таких сил и средств", — подытожил Карлтон-Смит.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, Силы обороны начали контрнаступление.

Вчера стало известно, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях от захватчиков уже освобождено 169 квадратных километров территории.

Кроме того, по состоянию на понедельник, 10 июля, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника по состоянию на сегодняшнее утро составляют около 235 тыс 020 человек.

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