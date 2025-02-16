Помещения завода разрушены, отметил военный.

Враг не оставляет попыток продвинуться в Волчанске. Россияне хотят взять под свой контроль Волчанский агрегатный завод.

Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк". Он отметил, что по состоянию на сейчас все действия противника безуспешны.

"Для врага этот инфраструктурный объект интересен из-за того, что там есть определенные укрытия, и завод своей территорией выходит к линии реки Волчья. Но на сегодня все попытки взять под контроль агрегатный завод у врага безуспешные. Он остается под контролем Сил обороны Украины", – акцентировал боец.

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Он пояснил, что помещения завода разрушены, речь идет только об укрытии, о каких-то подвальных помещениях, где враг по своему тактическому замыслу мог бы накапливать свой личный состав, а затем отправляться в штурмы на украинскую линию обороны.

"Учитывая то, что на тактическом и оперативном уровне наше командование действует очень грамотно, а также речь идет о командирах на местах – позиций, отделений, рот, батальонов, которые выстраивают оборону в городе Волчанск, на сегодня этот замысел врага не может полностью реализоваться", – резюмировал "Историк".

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15 февраля российские оккупационные войска проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов Донецкой области. По данным проекта DeepState, россияне начали накаты на эти населенные пункты с самого утра.

В Генштабе сообщили, что с начала суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 250 боевых столкновений с противником. Россияне резко активизировались на передовой, увеличив общее количество штурмовых действий в два с половиной раза.

В DeepState говорят, что 15 февраля выдалось самым тяжелым днем на фронте с начала 2025 года.

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