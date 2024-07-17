Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что не может подтвердить информацию, что россияне начали запускать с Каспия ракеты "Калибр" по Украине.
"Таких верифицированных данных нет, что они использовали акваторию Каспийского моря для того, чтобы обстреливать Калибрами, например, территорию Украины. Чисто технически это возможно". - сказал он в интервью Radio NV
По его данным, в Каспийском море есть четыре единицы носителей крылатых ракет и технические характеристики этих ракет позволяют из этой акватории доставать до территории Украины.
"В принципе, на акватории Каспия они периодически делают пуски ракет воздушного базирования. Это для них стала практика. В первую очередь она вызвана тем, что есть большое количество нештатных сходов. И для того, чтобы не повторять ситуацию, которая у них происходит в Белгородской народной республике, когда падают ракеты на их граждан, они это делают над акваторией Каспия, несмотря на те последствия, которые они имеют для природной среды". - пояснил представитель.
По его словам, россияне считали, что акватория Азовского моря более безопасна, по крайней мере в контексте морских дронов.
"Мы сразу сказали о том, что, скорее всего, учебный процесс они решили наладить в Азовском море, то есть плановую подготовку личного состава. Потому что переход в Азов совпал с началом нового учебного периода в Черноморском флоте так называемой Российской Федерации. Однако, отработав курсовые задачи, отстрелявшись с одного из кораблей, они акваторию Азовского моря покинули. И большие десантные корабли, и носители крылатых ракет", - добавил он.
Ракетные атаки с Каспия - что известно
Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что пуски ракет "Калибр" с корветов, которые россияне могут осуществлять из акватории Каспийского моря, очень сложно обнаружить радиолокационными станциями.
По его убеждению, сам факт того, что россияне могут запускать ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95 и "Калибры" с тамошних корветов, является очень опасным.