Украинские чиновники сообщили о целой серии "хлопков".

Тревожное начало недели у российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Там с самого утра прогремели мощные взрывы.

"В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ. Русня, что с лицом?" – написал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в своем Telegram-канале.

Данную информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Понедельник окупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - сообщил чиновник в Telegram.

Ситуация на оккупированных территориях Украины - последние новости

Взрывы утром 15 мая прогремели и во временно оккупированном Луганске. Журналист Денис Казанский сообщил, что под обстрел якобы попало здание авиационного училища, где российские оккупанты разместили казарму.

В свою очередь боевики заявили, что было два взрыва, и обвинили Украину в ракетной атаке. Также захватчики утверждают, что в результате "прилет" жертв и пострадавших нет.

В то же время в сети появились кадры с места инцидента, на которых видно, что верхние этажи здания охватил пожар, а из окон повалил густой дым.

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