Военные с помощью артиллерии наносят удары по позициям российских оккупантов.

Ежедневно Вооруженные Силы Украины борются за независимость каждого клочка оккупированной русскими захватчиками украинской земли.

Так, украинские защитники из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, в Facebook показали свой обычный рабочий день на передовой фронта.

"Предлагаем Вам нашу новую рубрику – "Чистый четверг". Каждую неделю мы будем заезжать в одно из наших передовых подразделений и делать видео и фоторепортаж об их жизни. Сегодня предлагаем вашему вниманию видеорепортаж этой недели", - говорится в сообщении.

Ранее, как писал УНИАН, украинские артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии. Украинским защитникам было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные совершили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.

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