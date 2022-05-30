Ежедневно Вооруженные Силы Украины борются за независимость каждого клочка оккупированной русскими захватчиками украинской земли.
Так, украинские защитники из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, в Facebook показали свой обычный рабочий день на передовой фронта.
"Предлагаем Вам нашу новую рубрику – "Чистый четверг". Каждую неделю мы будем заезжать в одно из наших передовых подразделений и делать видео и фоторепортаж об их жизни. Сегодня предлагаем вашему вниманию видеорепортаж этой недели", - говорится в сообщении.
Ранее, как писал УНИАН, украинские артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии. Украинским защитникам было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные совершили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.