Такая позиция США во многом обусловлена интересами Westinghouse Electric Company, которая уже поставляет топливо на украинские атомные станции, и заявила об интересе к достройке блоков ХАЭС.

Правительство Соединенных штатов Америки рассматривает строительство новых атомных электростанций в Украине стратегически важным для обеспечения энергетической безопасности, говорится в статье издания РБК-Украина.

"Во-первых, атомная энергия составляет 50% энергоснабжения Украины сегодня. Поэтому нельзя игнорировать существование ядерной энергетики в этой стране. Но усилия, которые прилагают не только США, но и наши союзники, - это комплексная стратегия, призванная помочь решить проблему нехватки энергии, возникшей вследствие (российских, - ред.) атак", - заявляла на брифинге в Киеве специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Очевидно, что такая позиция Соединенных Штатов во многом обусловлена интересами американского энергетического гиганта Westinghouse Electric Company. Эта компания уже поставляет топливо на украинские атомные станции, и именно она заявила об интересе к достройке блоков ХАЭС.

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"В долгосрочной перспективе украинское правительство самостоятельно будет решать, каким образом будет производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наравне с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", - отметила Прицкер.

Достройка двух новых блоков тормозится в парламенте.

Впрочем, украинских потребителей электроэнергии мало волнуют подводные камины политики, пишет издание. Им нужен стабильный ток за адекватную цену. И дополнительные атомные 1100 МВт в энергосистеме могут иметь решающее значение для стабильного энергоснабжения не только и условиях войны, но и после ее окончания.

"Главное не потерять драгоценное время, ведь промедление и нерешительность может стоить Украине чрезвычайно дорого", - пишет издание.