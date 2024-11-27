Предполагается, что, скорее всего, Путин снова будет сопротивляться дальнейшей эскалации.

Новые решения президента США Джо Байдена о военной помощи Украине и задействование Россией ядерного арсенала вряд ли существенно изменит траекторию войны, пишет The New Yorker.

В частности, как отмечается в статье, есть сомнения, что использование Украиной ATACMS и других ракет большой дальности для ударов по целям на территории России сильно повлияет на ход боевых действий.

"Это может замедлить русских, но не кардинально, - сказал украинский военный источник. - Вы не улучшите свое положение на поле боя с помощью ракет. Вы делаете это с помощью пехоты. И именно здесь у нас самый большой дефицит".

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Военный аналитик из Фонда Карнеги Майкл Кофман связал текущие проблемы украинских военных с "основами": "мобилизация, обучение, создание и управление новыми формированиями, командование и контроль".

Тем не менее, как пишет издание, решение разрешить Украине дальние удары по РФ, похоже, пробудило страхи Путина по поводу эскалации. Вместе с тем указывается, что предполагаемые "красные линии" Путина нарушались так много раз с 2022 года, что трудно сказать, как на самом деле будет выглядеть настоящая "красная линия" для него.

По мнению старшего научного сотрудника центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяны Становой, на этот раз все может быть иначе, учитывая удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября:

"Для Путина это действительно стратегический поворотный момент… С этим решением Украина становится плацдармом для того, что Путин считает ударами НАТО по российской территории… Суть в том, что началась новая парадигма… Путин излагает два сценария: один путь ведет к ядерной войне, другой - к миру на условиях России... Путин уверен, что ядерные угрозы и шантаж должны шокировать Запад, вызвав, как он это видит, своего рода отрезвление, осознание того, что они должны хотеть совершенно других отношений с Россией… Это его великое заблуждение".

Как добавили в издании, проблема для Путина в том, что его ядерные угрозы теряют свою силу - с каждым проходящим кризисом эффект начинает "сходить на нет".

"Люди здесь не были так уж встревожены… Мы пожали плечами", - сказал представитель администрации Байдена о запуске Россией ракеты "Орешник".

Все это происходит в контексте смены администраций США - менее чем через два месяца Дональд Трамп вступит в должность и может "быстро заставить Украину и Россию начать мирные переговоры", пишет The New Yorker.

"Даже если Путин не верит, что Трамп может заключить сделку, в его интересах все равно не портить отношения и не раздражать Трампа в первые дни его президентства. Это делает нынешнее междуцарствие идеальным временем для эскалации", - говорится в статье.

Однако, предполагается, что, скорее всего, Путин снова будет сопротивляться дальнейшей эскалации, а вместо этого "впитает новую реальность и приспособится".

Удары по России западными ракетами - актуальное

Как писал УНИАН, 25 ноября в Белом доме официально признали, что ослабили ограничения на удары американским оружием по территории РФ. Сообщалось, что разрешение касается поражения "конкретных типов целей" для "самозащиты в случае немедленной необходимости".

Военные эксперты сомневаются, что этот шаг будет иметь большое значение. Как писал Business Insider, пока Запад спорил, России дали время на подготовку, в то время как Украине пришлось отбивать атаки со связанными за спиной руками.

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