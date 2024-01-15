На месте работают медики и спасатели.

Вечером в понедельник, 15 января, российские захватнические войска атаковали авиационными бомбами и ракетой поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, российские оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажный дом.

В результате удара обвалился подъезд дома, под завалами оказались пять человек. Сейчас на месте работают представители власти, спасатели и полицейские. Известно, что еще три человека получили ранения.

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"Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", - добавил Филашкин, опубликовав фотографии последствий российского удара.

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Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что войска РФ хотят захватить Новомихайловку Донецкой области.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов говорит, что сейчас захватчики накапливают резервы в оккупированных Донецке и Макеевке, готовясь к новому штурму на Авдеевском направлении.

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