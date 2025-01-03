По его словам, те сложности, которые были у нас в 2024 году в основном связаны с недопоставкой того количества оружия от наших партнеров, на которое надеялись.

Линия фронта сейчас принимает более-менее понятный вид и уже понятно куда в 2025 году надо приложить усилия и где можно даже контратаковать, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Об этом он сказал в эфире Киев24, говоря о перспективах фронта в 2025 году.

"Этот год для ВСУ будет годом накопления и изматывания российской армии. Прошлый год для нас плюсом пошла операция на Курском направлении. Мы развернули фронт, сломали архитектуру фронта. И это первая площадка, можно сказать уже, что успешная, на российской территории. Думаю в этом году у нас будет еще как минимум одна-две успешные операции такого же уровня на ту же Брянщину, на ту же Белгородщину. Нам надо 600 км границы (с РФ) развернуть и создать из нее линию боевого соприкосновения в сторону Москвы. Тогда легче будет восточному и южному фронтам", - отметил Свитан.

По его словам, те сложности, которые были у нас в 2024 году в основном связаны с недопоставкой того количества оружия от наших партнеров, на которое надеялись.

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"60 млрд долларов только в мае были выделены, а начали поступать они во втором полугодии. И до сих пор видимо еще и половины не поступило. Мы на них рассчитываем", - сказал эксперт.

Он отметил, что в 2025 году нам важно сосредоточиться на накоплении сил и средств и создании профессиональной армии.

"Мы должны создать УПА - украинскую профессиональную армию. И такой системный подход даст возможность в 2026 году провести несколько наступательных операций. А в 2025 году у нас есть возможность отработать дальними средствами поражения. В частности, авиационной компонентой. Подойдут F-16, Миражи, Грипены. Достаточное количество дальних средств поражения даст возможность отработать одну воздушно-ракетную наступательную операцию. А это по Крыму - 150 объектов стационарных военных. Они ждут своих ракет", - сказал Свитан.

Он отметил, что на Курщине основная задача была выполнена - "вымотана суджанская группировка" противника, дальше нам просто надо масштабировать этот вопрос, идти вдоль линии границы и создать сплошную зону безопасности. Свитан говорит:

"На данный момент линия фронта принимает более-менее понятный вид на 2025 год и уже видно куда надо приложить усилия, где надо зарыться. А где возможно контратаковать для восстановления ранее утраченных позиций".

Говоря о возможном развитии ситуации в Донецкой области он заявил, что сейчас там у россиян, с точки зрения военной науки, очень сложное положение и чтобы выйти из него, оккупанты будут ближайшие недели пытаться выровнять линию фронта.

"Вклинение россияне в направлении Покровска на 30-40 км от своих основных баз, "голые" фланги, при том что на южном фланге есть наше кураховское вклинение, которое не дает россиянам развивать наступательные операции. Это кураховское вклинение россияне будут пытаться в ближайшие недели выдавить, выровнять фронт по линии Великая Новоселка - Покровск. Нам надо удерживать это направление", - подчеркнул Свитан.

По его убеждению, фланговыми ударами можно вымотать здесь россиян за зиму. Но надо иметь для этого соответствующее количество сил и средств.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, за 2024 год потери россиян в личном составе составили более 430 тысяч человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. оккупантов.

В Министерстве обороны Украины отметили, что число уничтоженных врагов в течение 2024 года условно соответствует численности почти 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск российской армии. В прошлом году враг понес суммарно больше потерь, чем за 2022-й и 2023 год.

В 2024 году наибольшую цифру безвозвратных и санитарных потерь в живой силе агрессора за месяц зафиксировано в декабре 2024 года - 48 670 военных. Это также самый большой показатель с начала широкомасштабного вторжения.

Плодотворным выдался прошлый год и на сожженную вражескую технику.

Несмотря на большие потери врагнастойчиво штурмует позиции украинских защитников в Донецкой области. Сейчас самые горячие направления фронта, по данным Генштаба, является Покровский, Кураховский. Большое количество атак отражается нашими Вооруженными силами в Курской области РФ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что героические действия украинских военных на Курщине заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. По его информации, в рамках "курской операции" уничтожено более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники. Благодаря ей украинский обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.

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