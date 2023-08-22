Противники проводят репрессии, отметил глава Мелитополя.

РФ перебрасывает на временно оккупированную территорию Запорожской области новые силы.

В понедельник, 21 августа, в город Токмак приехали новые буряты, сообщил мэр пока еще захваченного врагом Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. "На временно оккупированную территорию приезжают все новые и новые подразделения вражеских войск. Так, например, вчера в Токмак заехало очередное подразделение из Бурятии", - заявил он.

Чиновник добавил, что именно эти "свежие" буряты "расположились на блокпостах, и теперь они проводят репрессии уже по-новому". "А мы понимаем, что наши героические военные шаг за шагом, день за днем освобождают и, в том числе Мелитопольское направление, и именно поэтому агрессия со стороны врага нарастает, и конечно же она отражается, в первую очередь, на наших жителях, которые остались во временно оккупированных городах", - заявил мэр.

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Стоит отметить, что россияне захватили Токмак в начале полномасштабного вторжения на украинскую землю.

Контрнаступление Украины 2023 продолжается - что надо знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что контрнаступление наших защитников и защитниц стартовало. Украинские воины уже освободили немало территории на юге государства и на Бахмутском направлении.

Стоит отметить, что уже деоккупирован ряд населенных пунктов, в частности, село Новодаровка Запорожской области. Также Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что есть успехи возле Работиного.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что на Запорожском направлении у противника есть проблемы, которые касаются контрбатарейной борьбы.

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