В Донецкой областной прокуратуре отметили, что оккупанты также ранили одного мужчину.

В Торецке российские военные убили двух и ранили одного гражданского. Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 21 ноября 2024 года, в 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права. Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале города Торецк, где находились трое гражданских. Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего две местные жительницы погибли на месте. Мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения, переломы плеча и ключицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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В прокуратуре добавили, что уже начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Ситуация в Торецке

Как сообщал УНИАН, в Торецке Донецкой области продолжаются бои. Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага по этому направлению.

Ранее под Торецком воины специального батальона "Шквал" 28-й ОМБр провели успешную штурмовую операцию, в результате которой отбили позиции и взяли пленных. Военные информируют, что в результате операции стабилизирована ситуация на одном из участков фронта.

В 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего отметили, что враг отчаянно пытался остановить украинских воинов дронами, но безрезультатно. Двух оккупантов ликвидировали, еще двое сдались, а остальные сбежали.

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