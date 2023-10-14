Алексей Мельник отметил, что Авдеевка нужна россиянам только с военной точки зрения.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении преследуют несколько целей. Одна их них – выйти на административные границы Донецкой области.

"Россияне с самого начала масштабного вторжения ставили задачу захвата территорий Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Эту задачу они пытаются решить почти в течение двух лет", – рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в комментарии интервью Oboz.ua.

По его словам, Авдеевка нужна россиянам только с военной точки зрения, потому что это "достаточно мощный оборонительный рубеж".

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"Если почитать российские паблики, то они там почти намекают на то, что вот-вот она будет взята в окружение. Выглядит так, что, если бы они достигли этой цели, на время они бы остановились", – отметил эксперт.

При этом он указал, что вторая цель оккупантов - оттянуть резервы Сил обороны Украины с других участков фронта.

"По сообщениям наших официальных источников, это не было такой неожиданностью, и вряд ли врагу удастся навязать здесь инициативу", – объяснил Мельник.

Кроме того, он указал, что захватчики могли немного продвинуться на Авдеевском направлении.

"Но одно дело – какие-то тактические преимущества, заход на рубеж, а другое дело – смогут ли они там удержаться и, самое главное, смогут ли они впоследствии какие-то тактические достижения развить в оперативный успех", – подытожил эксперт.

Ситуация в Авдеевке - последие новости

Россияне активизировали наступление возле Авдеевки. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты возле ряда населенных пунктов в Донецкой области более 20 раз атаковали защитников Украины, но все атаки были отражены.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна сообщил, что оккупанты сосредоточились на захвате Авдеевки, потому что им нужна хоть какая-то "победа".

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