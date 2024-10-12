В организации заявили, что 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли 9 детей и 76 получили ранения.

В сентябре в Украине из-за российских ударов погибло по меньшей мере 208 гражданских людей и 1 220 получили ранения, "что стало месяцем с наибольшим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году", сказано в ежемесячном отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В организации заявили, что 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли 9 детей и 76 получили ранения.

"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", - отмечается в отчете.

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При этом тенденция на увеличение количества жертв среди гражданских была замечена мониторингом еще в июле. Там констатировали:

"В последний месяц, уже третий месяц подряд, количество жертв среди гражданского населения было выше, чем во все другие месяцы, начиная с октября 2022 года".

В ООН добавили, что "подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре по-прежнему произошли на территории, подконтрольной Украине".

"По меньшей мере 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной РФ)", - сказано в отчете.

Отмечается, что российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Как россияне убивают гражданских украинцев

Российская оккупационная армия поздно вечером 10 октября атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, погибли четыре человека, среди которых подросток. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

По его данным, еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Среди травмированных четверо - в тяжелом состоянии.

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