В Азовском море сейчас находится три носителя крылатых ракет.

Российские оккупанты вывели в Черное море одну подводную лодку, сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Это "Варшавянка", она теоретически может быть снаряженной, практически тоже. Поскольку вы видите, что они выбрали тактику применения носителей крылатых ракет только подводных. И если в Черном море находится подводная лодка проекта "Варшавянка", то скорее всего, готовится применение", - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что в Азовском море РФ вывела по меньшей мере шесть кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет.

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"Но, скорее всего, они там находятся с целью проведения учебно-тренировочных мероприятий. Там сейчас находятся три носителя (УНИАН - крылатых ракет), три больших десантных корабля. Там им высаживаться в масштабах большой операции негде, к сожалению, все побережье Азовского моря оккупировано Россией. Поэтому, скорее всего, это тренировка. Конечно, хочется верить, что они решили покинуть Азовский регион. Однако, такие корабли, как большие десантные, они внутренними водами не могут пройти. Поэтому это начало нового учебного года", - пояснил Плетенчук.

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Ранее Плетенчук объяснил, помогут ли баржи РФ спасти Крымский мост. В частности, по словам спикера, Россия пытается сузить проход к мосту в том месте, где они ожидают украинский удар. В то же время, Плетенчук сообщил, что у Украины уже есть опыт борьбы с подобной системой защиты РФ.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, на фронте сейчас наиболее сложным остается Покровское направление. Там враг превосходит Силы обороны по количеству войск. К примеру, на одном из отрезков, 47 ОМБр "Магура" вынуждена сдерживать сразу три бригады российских оккупантов.

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