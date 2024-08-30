Россия стягивает наемников из Буркина-Фасо в Курскую область, - Le Monde

Бригада "Медведи" поспешно покидает Африку, чтобы отражать наступление ВСУ в Курской области.

Российские наемники бригады "Медведи" покидают Буркина-Фасо. Их стягивают для отражения наступления ВСУ в Курской области.

Как сообщает Le Monde, речь идет о группе численностью около ста человек. Они прибыли в столицу африканского государства Уагадугу в мае с целью обеспечивать защиту главу хунты капитана Ибрагима Траоре. Причиной отъезда является перевод под Курск для обороны области от наступления ВСУ.

Командир бригады Виктор Ермолаев подтвердил изданию информацию о выводе боевиков. "Медведи" отрицают связь с Минобороны РФ. Несмотря на это, есть свидетельства, что с бригадой контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

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Курская операция

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как пишет The Hill, влияние боев на территории РФ заметно далеко за пределами поля боя, поскольку это демонстрирует беспорядок внутри Кремля. Из-за этого фокус командования страны-агрессора сместился с Украины на все более хрупкое удержание власти.

Украина может расширить свой плацдарм в Курской области сразу в нескольких направлениях, заявил военный обозреватель Денис Попович.

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