По словам главы ЦПД, россияне хотят перебить распределительные возможности атомных станций.

Россия готовит новую волну ракетных ударов, накапливая ракеты, топливо и стратегическую авиацию. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в интервью проекту "Как не стать овощем".

По его словам, Россия планирует атаковать объекты ядерной энергетики и повредить распределительные мощности атомных станций. Есть угроза катастрофы.

"Они хотят перебить распределительные возможности атомных станций. Это создает угрозу ядерной аварии. Если они перебивают распределительные мощности, это создает ядерную аварию", - сказал Коваленко.

Ракетные атаки оккупантов

21 октября авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что на аэродроме в Оленьей у россиян уже снаряжены ракетами 9 самолетов Ту-95МС, а на аэродроме Энгельс-2 - еще 5 самолетов. Также оккупанты могут использовать три МиГ-31К с ракетами "Кинжал", а также ОТРК "Искандер-М" и корабли с ракетами "Калибр".

Эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские захватчики накапливают ракеты для нанесения массового удара по территории Украины. Нет информации, что у России возник серьезный кризис с производством ракет.

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