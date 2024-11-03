РФ готовится к серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении, - эксперт

Там россияне сосредоточили значительное количество живой силы и техники.

Скорее всего, российские оккупанты готовятся к серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире Суспільного.

"Есть постепенное, медленное, но продвижение врага на всем восточном фронте. К тому же, они скорее всего, готовятся к каким-то серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении. В районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении", - сказал он.

На северном направлении, по словам Гетьмана, враг продолжает попытки выйти на реку Оскол, чтобы попытаться ее форсировать.

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Кроме того, эксперт объяснил, как повлияет ухудшение погодных условий на ведение наступательных действий.

"Это должно замедлить возможность наступать россиян. Но не существенно. Это будет мешать, но не стоит очень рассчитывать на это. Это замедлит, но не остановит. Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Иван Ступак заявил, что существует риск наступления российских оккупантов на Запорожье, поэтому Украина должна рассматривать худшие варианты. По его словам, Силы обороны Украины, расположенные на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают того, что "что-то должно начаться".

"Наши военные с того направления прямо говорят: "Мы уже несколько месяцев ожидаем, что что-то должно начаться". Кажется, месяц назад уже была попытка наступления на Запорожском направлении. Очень примерно это между Гуляйполем и Большой Новоселкой прямо по админгранице между Донецкой и Запорожской областями россияне имели продвижение на север", - напомнил аналитик.

Он отметил, что россияне стремятся обрезать всю Донецкую область. Сейчас же Силы обороны видят подготовку россиян, в связи с чем "когда-то оно начнется", впрочем, пока неизвестно когда именно. В то же время необходимо рассматривать худшие варианты и быть к ним готовым.

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