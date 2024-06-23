Решение - в наращивании украинской военной мощи и принуждении России согласиться на мир.

Украина попала в стратегическую ловушку. У нее едва хватает сил, чтобы удержать Россию от серьезных успехов, но она недостаточно сильна, чтобы выбросить российские силы с территории, которую она удерживала до вторжения 2022 года. Результат - война на истощение, которую Украина не может выиграть. Об этом в своей колонке для Business Insider пишет военный эксперт Майкл Пек.

Решение - в наращивании украинской военной мощи и принуждении России согласиться на мир, считает украинский эксперт по безопасности Александр Данилюк. В то же время, по его словам, этого не произойдет, если Украина не разработает грандиозную стратегию, которая выходит за рамки простого выживания, которое было характерным для большей части войны в 2024 году, поскольку Россия воспользовалась долгой задержкой оружейной поддержки США.

"Отсутствие стратегии победы превратит эту войну в войну на истощение Украины, что полностью совпадает с российскими интересами", - сказал эксперт. Видео дня

Он отвергает мнение о том, что даже с помощью Запада Украина может сравниться с Россией по количеству военной мощи, например танков, артиллерии и войск.

"Попытка выиграть войну с Россией за счет только симметричного увеличения массы является ошибочной стратегией, учитывая, что Россия имеет большее количество человеческих резервов, значительные запасы вооружения и военной техники, унаследованные от СССР или построенные до 2022 года, а также развитый оборонно-промышленный комплекс и мощную горнодобывающую промышленность, которая удовлетворяет свои потребности в значительном количестве стратегических материалов", - считает Данилюк.

По его словам, остается улучшить качество украинской армии, но это требует не только лучшего оружия и тактики.

"Политическая эффективность военной организации заключается в ее способности получать финансовое обеспечение, обеспечение вооружением и военной техникой, пополнение человеческих сил в объеме и качестве, необходимых для устранения существующих угроз", - утверждает эксперт.

При этом, по мнению автора, "выбрать генеральную стратегию" просто сказать, но трудно сделать. Так, украинское правительство обещает освободить всю оккупированную территорию, включая Крымский полуостров и восточную Украину, которую Россия аннексировала. В частности, некоторые критики говорят, что это нереально, и Украине придется смириться с потерей территории.

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