Кавалер ордена Богдана Хмельницкого заверил, что "мы не проиграем ни в коем случае".

Продолжается полномасштабная война в Украине, и если государство не будет реагировать на информационные атаки, станет медлить с мобилизационными процессами и выработкой собственного оружия, то получит фатальные проблемы.

Продолжается комбинированная информатака против нашей страны, которая направлена на то, чтобы подорвать боевой дух украинцев и их союзников, рассказал офицер Вооруженных сил Украины Николай Мельник, который является кавалером ордена Богдана Хмельницкого, "24 Каналу". По его словам, противники хотят показать нашим партнерам, что, мол, у нас уже "нет оружия", что украинское государство может довольно быстро "схлопнуться", "и зачем тогда выделять 60 миллиардов долларов (имеются в виду "баталии" насчет выделения помощи американцами, - Ред.), лучше построить очередной забор на границе с Мексикой".

Воин добавил, что такие тезисы западные издания уже шесть месяцев со всех сторон "обсасывают". Мельник полагает, что Киев стал "заложником" избирательных процессов в США. В то же время офицер подчеркнул, что по сравнению с январем-февралем ситуация на фронте с боеприпасами не является критической.

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Защитник сказал, что "мы не проиграем ни в коем случае", и наши граждане будут воевать, пока есть боевой дух. "Все ли на поле боя решает артиллерия? Конечно, нет. Решает простой солдат, который может применить эту артиллерию... Однако если и дальше не реагировать на такие информационные атаки, а также медлить с выработкой собственного оружия и с мобилизационными процессами, ...будем иметь не просто огромные проблемы, как сейчас, а фатальные", - поделился мнением офицер.

Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что точно никто не знает, когда завершится противостояние. В начале 2024 года премьер Британии Риши Сунак сказал, что война с РФ может длиться еще долго, но мы победим.

В середине марта бывший посол Британии в РФ Тони Брентон говорил, что, по мнению российского диктатора Владимира Путина и его окружения, дела на войне против украинцев "идут в правильном направлении". По словам экс-посла, война на истощение может продолжаться еще несколько лет.

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