Враги давно не используют "экзотические" средства передвижения, поделился офицер-нацгвардеец.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и на части фронта враги отдают предпочтение совершению штурмов малыми пехотными группами с использованием FPV-дронов и артиллерии.

Такая ситуация сложилась в районе обороны бригады "Рубеж" Нацгвардии, рассказал ее офицер секции планирования - майор Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона. По его словам, враги также используют "Жигули", багги, квадроциклы и мотоциклы.

"…противник на данный момент "экзотические" средства передвижения уже не применяет довольно продолжительное время, плюс-минус от двух до трех месяцев", - поделился защитник нашей страны.

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Война в Украине продолжается - важные новости, которые стоит знать

Бригада "Рубеж" Нацгвардии после начала нового наступления РФ в Харьковской области, которое стартовало в мае 2024 года, удерживала позиции возле села Липцы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что Конгресс США более чем пол года не мог одобрить новую помощь украинскому государству, и захватить Харьков. Противнику во время контрнаступления удалось взять под контроль несколько населенных пунктов возле границы.

Наши защитники остановили продвижение врага. Командир роты оперативного назначения с позывным "Старый" летом поделился, что в Харьковской области воинам стало намного легче противостоять россиянам, поскольку поступила новая помощь США.

В июле начальник штаба батальона оперативного назначения 13 бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Фараон" поделился, что в регионе оккупанты во время штурмов передвигались, в том числе на мотоблоке.

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