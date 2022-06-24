Министр иностранных дел уверен, что если Запад поставит необходимое оружие, Украина победит в этой войне.

Единственное преимущество, которое есть у России на войне против Украины, является артиллерия. Если Запад поставит необходимое оружие, ВСУ победит в этой войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

Он призвал Германию и других партнёров ускорить поставки тяжёлого вооружения.

"Каждая единица усиливает нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - сказал он.

Кулеба заявил, что больше всего Украина нуждается в РСЗО и 155-мм артиллерийских системах.

"Это правда, что боеприпасы советского калибра заканчиваются, но наши запасы боеприпасов НАТО быстро растут. Нам нужно больше систем, чтобы иметь возможность их использовать", - отметил он.

Министр уверен, что если Запад поставит необходимое оружие, Украина победит в этой войне.

"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют её в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретём разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", - сказан он.

Ранее разведка США считает, что предоставленное Украине оружие не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя. Там прогнозирует большие потери живой силы и техники с обеих сторон. Также в США уверены, что война окончательно перешла к стадии истощения.

Напомним, 15 июня в Офисе президента Украины сообщили, что соотношение артиллерии составляет 10 к 1 в пользу оккупантов.

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