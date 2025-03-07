Уничтожено вражескую огнеметную систему и гусеничный вездеход и другие вражеские цели.

На Харьковщине пилоты FPV-дронов поймали российскую огнементную систему ТОС-1А "Сонцепёк" и вездеход ДТ-30 "Витязь". Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

"Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" поймали на Харьковщине крайне редкие цели - тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепенок" и гусеничный вездеход ДТ-30 "Витязь", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что был поражен с десяток автомобилей, ликвидировано новое укрытие оккупантов.

В ОСУВ "Хортица" показали видео успешной боевой работы операторов дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" по уничтожению техники врага и российских оккупантов.

Война в Украине: потери россиян

Как сообщал УНИАН, OSINT-исследователь Cyrus отметил, что российские потери в боевой технике продолжают сокращаться из месяца в месяц. Февраль в этом плане стал еще более показательным. Поскольку российские войска не снижают давления на фронте, уменьшение потерь именно в технике может свидетельствовать об общем техническом истощении российской армии.

При этом Cyrus скептически оценивает объяснение, что Россия может беречь и накапливать технику для какого-то большого наступления весной-летом. Также считает, что появление на поле боя ослов и солдат на костылях не свидетельствуют о наращивании сил для большой контратаки.

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