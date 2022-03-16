Захватчик рассказал, что военные возвращаются в Россию.

Российский оккупант пожаловался родным, что в Украине захватчиков не ждали. По его словам, атмосфера в Харькове ужасная, ведь ВСУ дают отпор.

Об этом оккупант рассказал в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

Военный РФ отметил, что многие оккупанты получили контузию. Многие оккупанты "расклеились" после обстрелов со стороны ВСУ.

Собеседник рассказал оккупанту, что "Магу забрали в Харьков". Тот не обрадовался, ведь ситуация в городе не в пользу оккупантов.

"Лучше бы он не уезжал. Бл*, вот это п*здец ж*па. Я ее в рот еб*в эту ж*пу", - говорит оккупант.

Захватчик рассказал, что несколько батальонов оставили позиции и вернулись в РФ, протестуя против войны в Украине. Он посоветовал Маге симулировать и пытаться любыми путями вернуться в РФ.

Оккупант: Гарский батальон отказался, вернулся тоже. Вернулся домой.

Собеседник: А что можно отказываться?

Оккупант: Ну если толпой. Ну, да, толпой, батальоном идут уже.

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