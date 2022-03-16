Российский оккупант пожаловался родным, что в Украине захватчиков не ждали. По его словам, атмосфера в Харькове ужасная, ведь ВСУ дают отпор.
Об этом оккупант рассказал в телефонном разговоре, который удалось перехватить.
Военный РФ отметил, что многие оккупанты получили контузию. Многие оккупанты "расклеились" после обстрелов со стороны ВСУ.
Собеседник рассказал оккупанту, что "Магу забрали в Харьков". Тот не обрадовался, ведь ситуация в городе не в пользу оккупантов.
"Лучше бы он не уезжал. Бл*, вот это п*здец ж*па. Я ее в рот еб*в эту ж*пу", - говорит оккупант.
Захватчик рассказал, что несколько батальонов оставили позиции и вернулись в РФ, протестуя против войны в Украине. Он посоветовал Маге симулировать и пытаться любыми путями вернуться в РФ.
Оккупант: Гарский батальон отказался, вернулся тоже. Вернулся домой.
Собеседник: А что можно отказываться?
Оккупант: Ну если толпой. Ну, да, толпой, батальоном идут уже.