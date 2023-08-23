Командующий призвал всех граждан в случае воздушной тревоги направляться в укрытие, поскольку от россиян можно ожидать наглых действий и ударов.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал возможность применения врагом ракетных и авиационных ударов во время Дня Независимости Украины.

Соответствующий видеокомментарий Наева опубликовано на его странице в Facebook. "Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, которые он может совершать", - отметил он.

В частности, по словам Наева, враг может применить авиационные удары, поэтому в случае воздушной тревоги необходимо направляться в укрытие.

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"Поэтому, мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы, в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живыми и здоровыми", подчеркнул командующий Объединенных Сил ВСУ.

Война в Украине: Новости

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что если россияне решатся ударить ракетами и дронами по территории Украины в День Независимости, 24 августа, то этот удар явно не будет сильнее предыдущих.

Так, по подсчетам эксперта, у России сейчас может быть в запасе для удара в День Независимости Украины: ракеты Х-101/555 - от 20 до 30 единиц; ракеты "Калибр" - около 20 единиц; дроны Shahed-136 - до 50 единиц.

Кроме того, по словам эксперта, российские захватчики могут себе позволить пуски Х-22, "Искандер-М/К", П-800 "Оникс" в направлении Одессы.

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