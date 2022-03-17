Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты не оставляют попыток атаковать столицу.
"Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Он продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом. Спасатели еще трудятся на месте", – рассказал Кличко.
Он добавил, что силы ПВО отражают атаку врага, но не стоит пренебрегать сиренами. Если вы ее слышите, то немедленно проследуйте в укрытие.
"Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и заботой о людях, которые находятся рядом, соблюдением правил военного времени", – добавил Кличко.
Напомним, утренний ракетный удар разрушил две многоэтажки на Левом берегу Киева, есть жертвы.