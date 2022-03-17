При этом армия РФ несет большие потери.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты не оставляют попыток атаковать столицу.

"Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Он продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом. Спасатели еще трудятся на месте", – рассказал Кличко.

Он добавил, что силы ПВО отражают атаку врага, но не стоит пренебрегать сиренами. Если вы ее слышите, то немедленно проследуйте в укрытие.

"Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и заботой о людях, которые находятся рядом, соблюдением правил военного времени", – добавил Кличко.

Напомним, утренний ракетный удар разрушил две многоэтажки на Левом берегу Киева, есть жертвы.

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